Российская певица и композитор Рита Дакота рассказала об уколах красоты. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 33-летняя исполнительница предстала, лежа на кушетке в косметологической клинике, с белым веществом и пленкой на некоторых участках лица и шеи. Звезда надела на голову медицинскую шапочку, а также нанесла помаду на губы и тушь на ресницы.

«Нет, это не образ на Хэллоуин. Это я приехала заломы на шее и над бровями уколоть гиалуронкой, потому что мне больше не 17», — посетовала она.

В сентябре Дакота нарастила ресницы и рассмеялась на камеру. Артистка показала результат работы мастера. В ролике видно, что искусственные ресницы звезды выглядят чересчур объемными.