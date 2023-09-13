Рита Дакота нарастила ресницы и рассмеялась на камеру

Российская певица и композитор Рита Дакота сделала популярную бьюти-процедуру и рассмеялась на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Сначала на размещенных кадрах 33-летняя исполнительница, прикрыв лицо руками, заявила, что решилась на наращивание ресниц. «Девчонки, у меня тут ситуация, не знаю даже, с чего начать. Поехала я к мастеру наращивать ресницы, к проверенному, очень хорошему мастеру, просто я попросила ее: "Ты можешь сделать мне прям поячре, чтобы мне меньше краситься в туре и больше времени на отдых было?"» — рассказала она.

Затем в опубликованном видео артистка показала результат работы мастера. В ролике видно, что искусственные ресницы звезды выглядят чересчур объемными. «Это капец, я как кукла», — улыбаясь, посетовала она.

Поклонники решили поддержать знаменитость в комментариях под постом. «Не-не, очень красиво!», «Поярче, это факт», «Да нормально выглядит», «Красотка! Ну поярче же? Поярче!», «Зато краситься теперь точно не надо, цель достигнута!» — высказывались они.

В августе в сети раскритиковали Риту Дакоту из-за венчания в откровенном платье. 33-летняя исполнительница поделилась видео из церкви в Тбилиси, Грузия, где прошло ее торжество с избранником Федором Белогаем. На размещенных кадрах она предстала в белом платье фасона «рыбий хвост» с глубоким вырезом в районе груди.