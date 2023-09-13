Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:48, 13 сентября 2023Ценности

Рита Дакота нарастила ресницы и рассмеялась на камеру

Кадр: @ritadakota

Российская певица и композитор Рита Дакота сделала популярную бьюти-процедуру и рассмеялась на камеру. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Сначала на размещенных кадрах 33-летняя исполнительница, прикрыв лицо руками, заявила, что решилась на наращивание ресниц. «Девчонки, у меня тут ситуация, не знаю даже, с чего начать. Поехала я к мастеру наращивать ресницы, к проверенному, очень хорошему мастеру, просто я попросила ее: "Ты можешь сделать мне прям поячре, чтобы мне меньше краситься в туре и больше времени на отдых было?"» — рассказала она.

Затем в опубликованном видео артистка показала результат работы мастера. В ролике видно, что искусственные ресницы звезды выглядят чересчур объемными. «Это капец, я как кукла», — улыбаясь, посетовала она.

Материалы по теме:
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене: чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
Пиджаки на голое тело, экстремальные вырезы и скандал на сцене:чем удивил «Оскар-2022», помимо эффектных нарядов звезд?
28 марта 2022
«Это убежище» Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
«Это убежище»Молодежь решила вернуть 2007-й. Почему стиль эмо вновь покоряет мир?
16 июля 2022

Поклонники решили поддержать знаменитость в комментариях под постом. «Не-не, очень красиво!», «Поярче, это факт», «Да нормально выглядит», «Красотка! Ну поярче же? Поярче!», «Зато краситься теперь точно не надо, цель достигнута!» — высказывались они.

В августе в сети раскритиковали Риту Дакоту из-за венчания в откровенном платье. 33-летняя исполнительница поделилась видео из церкви в Тбилиси, Грузия, где прошло ее торжество с избранником Федором Белогаем. На размещенных кадрах она предстала в белом платье фасона «рыбий хвост» с глубоким вырезом в районе груди.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу утвердил перечень освобождающих от службы по контракту болезней

    Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору

    Покупку привезенных из-за границы животных назвали наиболее безопасной

    Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на последствия любви к сладкому

    Apple прекратила продажи iPhone 13 mini

    В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

    Насильник заставил туристку поцеловать его и случайно попал в ее прямой эфир

    Купившему подъезд в жилом доме москвичу пригрозили судом

    По всей территории Украины началась проверка радиационной безопасности

    ФСБ задержала участника украинского нацбата в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости