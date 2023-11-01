Россиянам дали советы по снижению ипотечной ставки

Директор «Жилфонда» Чернокульский посоветовал покупать скидку к ипотечной ставке

У россиян есть возможность снизить ипотечную ставку несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ). Об этом «Газете.Ru» заявил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Один из способов, которым могут воспользоваться россияне — купить у банка скидку к ставке. С таким предложением в настоящее время выступают уже несколько банков. Со ссылкой на данные ипотечных брокеров специалист заявил, что доля таких сделок в некоторых регионах достигает 50-80 процентов от общего числа.

Риелторы ждут, что количество сделок со скидкой на вторичном рынке продолжит рост, учитывая недавнее повышение Центробанком ключевой ставки до 15 процентов и вероятность приблизиться к ставке в 20 процентов.

Суть программы заключается в том, что при оформлении кредита можно единовременно заплатить банку комиссию за снижение ставки на 3-10 процентного пункта на весь срок или же на согласованный период. Сумма комиссии будет включена в кредит. Чернокульский назвал такую программу инструментом долгосрочного инвестирования.

Так, если у россиянина есть миллион рублей накоплений, при покупке квартиры за три миллиона он может внести 300 тысяч первоначального взноса вместо одного миллиона, а оставшиеся 700 тысяч рублей потратить на скидку к ставке. Таким образом покупатель получит ипотеку на 20 лет с комфортным платежом. По мнению эксперта, скидка к ставке выгода, если россиянин не планирует долгосрочно погашать кредит. Оптимальный срок выплат в этом случае может составлять более 10 лет.

Чернокульский указал и на другие появившиеся на рынке продукты. Например, россиянин может приобрести старую ипотеку на вторичном рынке, оформив на себя ипотечный договор продавца. Также можно воспользоваться программой аренды квартиры с последующим правом выкупа. Эксперт уверен, что банки в борьбе за клиента будут развивать дополнительные инструменты, которые позволят оформить ипотеку на более комфортных условиях.

После повышения ключевой ставки с 13 до 15 процентов годовых Центробанк повысил прогноз роста показателя ипотечного кредитования в 2023 году (с 17-21 процента до 24-27 процентов). С 1 октября регулятор ужесточил правила выдачи ипотеки, повысив надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.