Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:43, 1 ноября 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по снижению ипотечной ставки

Директор «Жилфонда» Чернокульский посоветовал покупать скидку к ипотечной ставке
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

У россиян есть возможность снизить ипотечную ставку несмотря на повышение ключевой ставки Центробанком (ЦБ). Об этом «Газете.Ru» заявил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Один из способов, которым могут воспользоваться россияне — купить у банка скидку к ставке. С таким предложением в настоящее время выступают уже несколько банков. Со ссылкой на данные ипотечных брокеров специалист заявил, что доля таких сделок в некоторых регионах достигает 50-80 процентов от общего числа.

Риелторы ждут, что количество сделок со скидкой на вторичном рынке продолжит рост, учитывая недавнее повышение Центробанком ключевой ставки до 15 процентов и вероятность приблизиться к ставке в 20 процентов.

Материалы по теме:
Коров часто обвиняют в экологической катастрофе и предлагают истребить. Почему внезапно у них появился шанс на спасение?
Коров часто обвиняют в экологической катастрофе и предлагают истребить.Почему внезапно у них появился шанс на спасение?
30 октября 2023
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени. Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени.Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
Сегодня

Суть программы заключается в том, что при оформлении кредита можно единовременно заплатить банку комиссию за снижение ставки на 3-10 процентного пункта на весь срок или же на согласованный период. Сумма комиссии будет включена в кредит. Чернокульский назвал такую программу инструментом долгосрочного инвестирования.

Так, если у россиянина есть миллион рублей накоплений, при покупке квартиры за три миллиона он может внести 300 тысяч первоначального взноса вместо одного миллиона, а оставшиеся 700 тысяч рублей потратить на скидку к ставке. Таким образом покупатель получит ипотеку на 20 лет с комфортным платежом. По мнению эксперта, скидка к ставке выгода, если россиянин не планирует долгосрочно погашать кредит. Оптимальный срок выплат в этом случае может составлять более 10 лет.

Чернокульский указал и на другие появившиеся на рынке продукты. Например, россиянин может приобрести старую ипотеку на вторичном рынке, оформив на себя ипотечный договор продавца. Также можно воспользоваться программой аренды квартиры с последующим правом выкупа. Эксперт уверен, что банки в борьбе за клиента будут развивать дополнительные инструменты, которые позволят оформить ипотеку на более комфортных условиях.

После повышения ключевой ставки с 13 до 15 процентов годовых Центробанк повысил прогноз роста показателя ипотечного кредитования в 2023 году (с 17-21 процента до 24-27 процентов). С 1 октября регулятор ужесточил правила выдачи ипотеки, повысив надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Евгения Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер». Что известно о 25-летнем наследнике бизнесмена?

      Рита Дакота рассказала об уколах красоты

      В ООН высказались об израильском ударе по лагерю беженцев в Газе

      В МИД рассказали об удерживаемых ХАМАС россиянах

      Стало известно количество пораженных Израилем целей в секторе Газа

      Момент крупного ДТП с машиной скорой помощи и Porsche в Москве попал на видео

      Российским школьникам предложили поступить в вуз без экзаменов

      В Финляндии конфисковали российские бренды

      Звезду «Игры престолов» заметили целующейся с английским аристократом

      Инспектора погранслужбы Украины осудили на 27 лет за расстрел двух граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости