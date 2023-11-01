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13:47, 1 ноября 2023Экономика

Россиянам рассказали о минусах роста ставок по депозитам

Экономист Ордов: рост ставок по депозиту повлечет за собой удорожание кредитов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Пелагия Тихонов а/ Коммерсантъ

Российские банки принялись увеличивать проценты по депозитам, однако в долгосрочной перспективе россияне от этого не выиграют. Следующим шагом, заложенным в увеличение ключевой ставки ЦБ, станет удорожание кредитов. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Увеличение ставок по депозиту повлечет за собой рост кредитных ставок, спрогнозировал Ордов. Условия предоставления кредитов, по его словам, ужесточатся как для физлиц, так и для юрлиц. Последнее же повлечет за собой охлаждение экономики.
Россиянам эксперт посоветовал не надеяться, что банки будут выдавать вклады под высокий процент на длительный период. Как правило, речь идет об одном квартале, в то время как на полгода такие условия предоставляют куда реже, дал понять Ордов.

При этом собственники валютных сбережений могут оказаться в выигрыше, если оперативно обменяют средства и поместят их на счета, отметил экономист. В финансовых ресурсах, по его словам, заинтересованы и сами банки.

Ранее главный экономист «Ренессанс капитала» Софья Донец назвала новой нормой высокие колебания курса национальной валюты. Значительные скачки курса она связала с сезонностью внешнеторговых операций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, охарактеризовал волатильность рубля как стандартный экономический процесс. При этом он опроверг связь колебаний рубля и особых условий ухода из РФ бизнеса, представленного недружественными странами.

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      Лилиана Набиуллина
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