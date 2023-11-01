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11:58, 1 ноября 2023Экономика

Резкие колебания курса рубля назвали новой нормой

Экономист Донец: высокие колебания курса рубля стали для экономики новой нормой

Фото: Korobcorp / Shutterstock / Fotodom

Значительные колебания курса рубля внутри как года, так и более коротких отрезков времени стали для российской экономики новой нормой, заявила главный экономист «Ренессанс капитала» Софья Донец. Ее слова приводят «Ведомости».

Как отметила эксперт, резкие скачки курса обусловлены сезонностью внешнеторговых операций. При этом, экспорт долго реагирует на изменение внешней ценовой конъюнктуры, а импорт — на внутриэкономические раздражители.

Текущее укрепление рубля (на 7 процентов за последние три недели) специалисты связывают с введением требований об обязательной продаже выручки экспортерами, а также решениями Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики, в том числе повышением ключевой ставки до 15 процентов.

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По мнению экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, изменение требований к экспортерам насытят рынок валютой, что снизит волатильность курса. Также укреплению нацвалюты поспособствовали квартальная выплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и введение «курсовой» таможенной пошлины, объяснила Донец.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, предположивший, что к концу 2023 года за единицу американской валюты будут давать 90 рублей, посетовал на то, что «несколько сделок могут как обваливать, так и резко укреплять» курс российской валюты. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал колебания курса рубля нормальным экономическим процессом, отметив, что такое происходит со многими валютами.

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      Дмитрий Воронин
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