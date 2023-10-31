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13:36, 31 октября 2023Экономика

В Кремле объяснили колебания курса рубля

Песков назвал волатильность курса рубля нормальным экономическим процессом

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал колебания курса рубля нормальным экономическим процессом. Его комментарий приводит ТАСС.

Представитель Кремля объяснил, что колебания рубля происходят, как и с многими валютами. «Бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется», — уточнил политик.

По его словам, с волатильностью национальной валюты не связаны причины особых условий выхода из России компаний из недружественных стран. Их порядок определяется соответствующей правительственной комиссией, а другие организации успешно продолжают работать на отечественном рынке.

На торгах во вторник, 31 октября курс доллара опустился до 92 рублей впервые с начала августа 2023-го. Российская валюта дорожает после ужесточения денежно-кредитной политики и увеличения ключевой ставки с 13 до 15 процентов, а также введения требования об обязательной продаже выручки экспортерами.

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      Дмитрий Воронин
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