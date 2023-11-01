Россиянам стало сложнее брать ипотеку

РБК: ставки по ипотеке в крупных банках превысили 16% годовых

В некоторых российских банках ипотечные ставки превысили 16 процентов годовых. На это обратил внимание РБК.

Так, ВТБ с 1 ноября повысил ставки по основным ипотечным программам на 2,4 процентного пункта. Минимальная ставка по ипотеке в настоящий момент составляет 16,4-16,5 процента.

Базовые ставки по ипотеке на новостройки и квартиры на вторичном рынке в Альфа-банке с 1 ноября составляют 16,69 процента годовых. Показатель вырос на 1,2 процентного пункта. Банк «Открытие» с 1 ноября поднял базовую ставку до 16,99 процента. Таким образом стоимость кредитов выросла на 2,4 процентного пункта.

«Уралсиб» также поднял ставки по основным рыночным программам ипотеки до 16,99 и 17,49 процента, на один процентный пункт, в зависимости от суммы кредита. Совкомбанк с 5 ноября собирается поднять ставки по нельготным программам ипотеки на 1 процентный пункт. В настоящее время стоимость ипотеки начинается от 15,4 процента годовых.

Московский кредитный банк (МКБ) собирается поднять ставки с 8 ноября. В настоящее время минимальные ставки по рыночной ипотеке на новостройки в МКБ составляют 14,4 процента годовых, а на готовое жилье — 14,3 процента.

Центробанк 27 октября резко поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15 процентов годовых. Таким образом за последние четыре месяца ставка выросла в два раза. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом заявила, что регулятор может пойти и на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, если не увидит достаточного эффекта от уже принятых шагов.

ЦБ также повысил прогноз роста показателя ипотечного кредитования в 2023 году (с 17-21 процента до 24-27 процентов). Как ожидается, в 2024 году рост ипотеки составит 7-12 процентов, а в 2025 и 2026 году — 10-15 процентов.