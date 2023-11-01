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11:34, 1 ноября 2023Россия

Россиянин застрял в лифте, самостоятельно выбрался и уснул

Mash Batash: житель Уфы застрял в лифте, сам выбрался вверх по шахте и уснул

Фото: Robert V. Ruggiero / Unsplash

Житель Уфы застрял в лифте, самостоятельно выбрался вверх по шахте на четыре этажа и уснул. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, 21-летний россиянин поднимался в квартиру друга. Тот спохватился, что гостя долго нет, и вызвал сотрудников экстренных служб.

Спасатели нашли молодого человека спящим в вентиляционном коробе. Его разбудили и расспросили о самочувствии. Парень заверил, что с ним все хорошо. Он объяснил, что застрял на уровне восьмого этажа, выбил плафон и пролез по направляющим до 12-го.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина застрял в мусоропроводе, пытаясь достать случайно выброшенный паспорт. Специалисты тогда потратили 20 минут, чтобы извлечь россиянина из плена.

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      Анна Щербакова
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