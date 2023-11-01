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18:06, 1 ноября 2023Силовые структуры

СКР потребовал заочно арестовать Толоконникову за оскорбление чувств верующих

Следователи потребовали заочно арестовать участницу Pussy Riot Толоконникову

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) потребовал заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

1 ноября следователи обратились в Бабушкинский суд Москвы. Судебное заседание было назначено на этот же день.

В марте в отношении активистки следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела прошла серия обысков.

При этом сама фигурантка живет в США. 29 марта МВД России объявило Толоконникову в розыск.

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