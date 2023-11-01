СКР потребовал заочно арестовать Толоконникову за оскорбление чувств верующих

Следователи потребовали заочно арестовать участницу Pussy Riot Толоконникову

Следственный комитет России (СКР) потребовал заочно арестовать одну из основательниц Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

1 ноября следователи обратились в Бабушкинский суд Москвы. Судебное заседание было назначено на этот же день.

В марте в отношении активистки следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела прошла серия обысков.

При этом сама фигурантка живет в США. 29 марта МВД России объявило Толоконникову в розыск.