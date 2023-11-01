Тутберидзе высказалась о переходах учениц

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что ученицам советовали уйти из ее группы

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о переходах своих учениц к другим специалистам. Ее слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Тутберидзе заявила, что ее очень расстраивают подобные решения фигуристок из ее группы. «Я думаю, что очень много добрых людей вокруг. Ей [Юлии Липницкой] же писали везде: меняй тренера. И Жене [Медведевой] писали: надо менять тренера, тренер тебя слил», — рассказала тренер.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Победу в состязании одиночниц тогда одержала ее соотечественница Алина Загитова.

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях. Также на ее счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года. Спортсменка завершила карьеру в 2017-м, объяснив свое решение проблемами со здоровьем.