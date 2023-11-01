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16:44, 1 ноября 2023Спорт

Ученые опровергли миф о травмоопасности фитнеса

Injury Prevention: польза от фитнеса выше, чем риск получить травмы

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Бата (Великобритания) опровергли миф о травмоопасности фитнеса. Результаты исследования приводятся в журнале Injury Prevention.

Авторы проанализировали данные пациентов, которые получили серьезные травмы из-за физической активности. Они пришли к выводу, что польза от тренировок выше, чем риск получить повреждения.

Ученые отметили, что занятия фитнесом реже всего приводили к травмам. Самыми опасными видами тренировок оказались футбол, а также автоспорт и конный спорт.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения в США нашли связь между активным образом жизни и достатком. Они выявили, что активный образ жизни способствует улучшению достатка. Снижение мобильности, наоборот, сопровождалось сокращением годового дохода участников.

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      Андрей Стрельцов
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