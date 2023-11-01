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12:52, 1 ноября 2023Интернет и СМИ

В Минцифры поддержали создание кибервойск в России

Глава Минцифры Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России
Максут Шадаев

Максут Шадаев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания в России кибервойск. Его слова приводит ТАСС.

«По планам создания кибервойск. Я в этом смысле точно их поддерживаю», — сообщил он на форуме издания Cnews.

Шадаев уточнил, что в случае, если этот вопрос будет проработан Министерством обороны, в России можно будет создать войска спецвида, связанные с киберобеспечением. Он добавил, что речь идет как о срочной, так и контрактной службе.

За создание в России кибервойск из хакеров в декабре 2022 года высказался заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Он предложил привлекать к службе в этих войсках молодых людей, которые «косят» от армии.

Незадолго до этого депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев рассказал, что в нижней палате парламента обсуждают идею создания киберфронта. Он заявил о желании привлекать хакеров к защитам интересов России в цифровом пространстве.

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