Члены СвДП потребовали от лидера партии выйти из правящей в Германии коалиции

Bild: в СвДП обсуждают выход из правящей коалиции Германии

В Либеральной свободной демократической партии (СвДП) обсуждают выход из правящей в Германии коалиции, поскольку опасаются уничтожения партии в результате падения нынешнего правительства. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Как сообщает издание, 26 членов партии потребовали от лидера СвДП и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера выйти из правящей коалиции. В качестве аргумента они указали на негативные соцопросы и результаты недавних земельных выборов в Гессене и Баварии. «Последние выборы ясно показали, что СвДП наказана избирателями Германии за работу на федеральное правительство», — говорится в обращении.

Отмечается, что СвДП участвует в нынешнем правительстве ФРГ, возглавляемом социал-демократом Олафом Шольцем, на правах младшего партнера.

Ранее в Германии выпустили манифест для мигрантов о поведении в стране.