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19:11, 1 ноября 2023Мир

Члены СвДП потребовали от лидера партии выйти из правящей в Германии коалиции

Bild: в СвДП обсуждают выход из правящей коалиции Германии
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Либеральной свободной демократической партии (СвДП) обсуждают выход из правящей в Германии коалиции, поскольку опасаются уничтожения партии в результате падения нынешнего правительства. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

Как сообщает издание, 26 членов партии потребовали от лидера СвДП и министра финансов ФРГ Кристиана Линднера выйти из правящей коалиции. В качестве аргумента они указали на негативные соцопросы и результаты недавних земельных выборов в Гессене и Баварии. «Последние выборы ясно показали, что СвДП наказана избирателями Германии за работу на федеральное правительство», — говорится в обращении.

Отмечается, что СвДП участвует в нынешнем правительстве ФРГ, возглавляемом социал-демократом Олафом Шольцем, на правах младшего партнера.

Ранее в Германии выпустили манифест для мигрантов о поведении в стране.

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      Дарья Балацкая
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