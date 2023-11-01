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13:45, 1 ноября 2023Наука и техника

В США оценили Су-57 с новой ракетой

MWM: новая ракета фактически превращает Су-57 в стратегический бомбардировщик

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Новая ракета большой дальности, которую получил истребитель пятого поколения Су-57, фактически превращает его в стратегический бомбардировщик. С такой оценкой выступил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание уверяет, что новая ракета создана на базе Х-101/102, которыми оснащены стратегические бомбардировщики у-22М, Ту-95 и Ту-160, и имеет эквивалентную им дальность полета.

Журнал отмечает, что основной ракетой Су-57 выступает Х-59МК2 дальностью 300 километров. «Разработка ракеты гораздо большей дальности, которая вполне может пройти боевые испытания на Украине, потенциально позволит подразделениям Су-57 выполнять как стратегические, так и тактические ударные функции», — говорится в публикации.

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В октябре РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщили, что российский истребитель Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности (КРБД) внутрифюзеляжного размещения.

По оценке военного эксперта Юрия Кнутова, новая ракета предназначена для противодействия силам противовоздушной обороны противника.

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      Иван Потапов
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