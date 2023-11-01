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06:05, 1 ноября 2023Россия

Названы самые высокооплачиваемые вакансии осени

«Авито Работа»: самой высокооплачиваемой осенью стала вакансия рекрутера

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями осени стали рекрутер и риелтор. А самой востребованной среди соискателей — аудитор, поскольку эта должность предполагает возможность приобретения большого профессионального опыта. На это указывают результаты исследования «Авито Работы».

По словам исследователей, осенью 2023 года число предложений от работодателей увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Самой высокооплачиваемой оказалась позиция рекрутера, где среднее предложение составило около 120 тысяч рублей. За ней идет позиция риелтора — около 112 тысяч в месяц. На третьем месте банковский консультант со средним зарплатным предложением порядка 70 тысяч рублей.

Аналитики также заметили изменение интереса соискателей к различным вакансиям. Самой востребованной стала позиция аудитора с приростом в 203 процента. Далее — рекрутер с ростом в 107 процентов.

«Самой популярной вакансией среди соискателей стал аудитор. Работая на этой должности, специалист может сотрудничать с компаниями с совершенно разными профилями, что дает больше возможностей для приобретения профессионального опыта и карьерного развития. Стоит отметить, что в отношении профессии аудитора вырос не только интерес самих соискателей, но и предложение со стороны работодателей», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Пучков также добавил, что за последний год конкуренция работодателей за аудиторов выросла на 35 процентов.

Ранее стало известно, что сроки закрытия вакансий на российском рынке труда за год выросли в среднем в полтора раза. В трети случаев для закрытия вакансии теперь необходимо от двух до трех месяцев вместо прежних 30 дней. Кроме того, отмечается, что работники отдела кадров стали закрывать лишь 16 процентов вакансий вместо прежних 25-ти.

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      Наталия Белова
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