«Ъ»: в России увеличились сроки закрытия вакансий в полтора раза

Сроки закрытия вакансий на российском рынке труда за год выросли в среднем в полтора раза. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, в трети случаев для закрытия вакансии теперь необходимо от двух до трех месяцев вместо прежних 30 дней. Уточняется, что в этом году средний срок закрытия вакансии в России вырос в полтора раза.

Кроме того, отмечается, что работники отдела кадров стали закрывать лишь 16 процентов вакансий (ранее — 25 процентов). Средний срок поиска и привлечения кандидата увеличился практически во всех отраслях, подчеркнула директор по маркетингу Ventra Анна Ларионова.

Ранее сообщалось, что в 2023 году число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей на российском рынке выросло на 31,8 процента по сравнению с 2022-м.