Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:52, 21 октября 2023Россия

В России увеличились сроки закрытия вакансий

«Ъ»: в России увеличились сроки закрытия вакансий в полтора раза

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сроки закрытия вакансий на российском рынке труда за год выросли в среднем в полтора раза. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, в трети случаев для закрытия вакансии теперь необходимо от двух до трех месяцев вместо прежних 30 дней. Уточняется, что в этом году средний срок закрытия вакансии в России вырос в полтора раза.

Кроме того, отмечается, что работники отдела кадров стали закрывать лишь 16 процентов вакансий (ранее — 25 процентов). Средний срок поиска и привлечения кандидата увеличился практически во всех отраслях, подчеркнула директор по маркетингу Ventra Анна Ларионова.

Ранее сообщалось, что в 2023 году число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей на российском рынке выросло на 31,8 процента по сравнению с 2022-м.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      США заявили о готовности к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

      Олимпийская чемпионка сравнила зарплаты в синхронном плавании и футболе

      В ДНР рассказали о продвижении российских военных на фронте

      Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США

      Украинские войска обстреляли Донецк

      Раскрыто нежелание ВСУ использовать западную технику против России

      Назван срок следующего пика стоимости биткоина

      В России увеличились сроки закрытия вакансий

      В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда в СМИ

      Врач назвала неочевидные последствия проблем с печенью и желчным пузырем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости