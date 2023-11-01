Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:05, 1 ноября 2023Наука и техника

Во Франции рассказали о подводных дронах ХАМАС

NN: ХАМАС использовало полупогружные дроны для ударов по израильским объектам
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Oliver Tsappis / Unsplash

Палестинское движение ХАМАС использовало полупогружные дроны Al-Asef для нанесения ударов по израильским объектам. О возможностях аппарата рассказали в публикации французского издания Naval News (NN).

ХАМАС опубликовало видеозапись, демонстрирующую подводный аппарат. На ролике отметили, что дроны использовали для поражения «многочисленных израильских целей».

Материалы по теме:
Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кто в нем виноват и какое оружие есть у армии Израиля и ХАМАС?
Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе.Кто в нем виноват и какое оружие есть у армии Израиля и ХАМАС?
18 октября 2023
Танки, дроны и бронированный бульдозер. Какое вооружение будет использовать Израиль в третьей фазе операции в Газе?
Танки, дроны и бронированный бульдозер.Какое вооружение будет использовать Израиль в третьей фазе операции в Газе?
Сегодня

Проанализировав записи, в публикации предположили, что аппарат относится к полупогружным дронам. В носовой части Al-Asef можно заметить ударный взрыватель для активации небольшой боевой части. Для управления дроном используют установленную на корпусе камеру. Автор допустил, что металлический корпус аппарата сделали из газовых баллонов, а гребной винт взят от подводного буксировщика.

Также в публикации подчеркивают, что Al-Asef получил выведенный на мачту шланг, указывающий на наличие двигателя внутреннего сгорания.

«Видимо, аппарат был использован во время нападения ХАМАС на Израиль из Газы 7 октября 2023 года, которое получило название операция "Наводнение Аль-Аксы". Этот факт не проверен, но существование оружия очевидно. Судя по имеющимся видеодоказательствам, было изготовлено по меньшей мере два таких аппарата, но, возможно, и больше», — резюмировал автор.

В октябре издание Forbes писало, что у одного из бойцов движения ХАМАС нашли листовку, в которой указаны уязвимые места израильского танка Merkava. Автор допустил, что он мог получить руководство в ходе подготовки к нападению на Израиль.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?

      Стало известно о разногласиях между польскими наемниками и украинскими военными

      Российский турагент украл миллионы рублей из бюджета и сел в тюрьму за махинации

      Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

      В Конгрессе США заявили об отмытых китайских деньгах на счете Байдена

      В Госдуме назвали фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

      Известный рэпер переоделся в использованный тампон и рассердил фанаток

      Стали известны подробности дела депутата Заксобрания российского региона

      Нейросети раскрыли личные данные пользователей соцсетей

      Среди пассажиров самолета миллиардера-педофила оказался Кеннеди-младший

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости