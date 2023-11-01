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16:36, 1 ноября 2023Забота о себе

Врач раскрыла простой способ почувствовать себя лучше

Терапевт Джайуше: холодный душ уменьшает боль в суставах и поднимает настроение

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Прохладный душ или ванна уменьшают боль в суставах, а также улучшают метаболизм и настроение. Этот простой способ почувствовать себя лучше раскрыла врач-терапевт Мадждолин Джайуше (Majdoline Jayoushe) в беседе с журналом Vogue.

Джайуше отметила, что люди с древности использовали прохладную воду для профилактики и лечения различных заболеваний. Сегодня, по ее словам, польза этого средства подтверждена наукой, и его применяют, чтобы укрепить иммунитет, уменьшить воспаление, снять хроническую боль в суставах и мышцах, а также улучшить обмен веществ. Кроме того, продолжила Джайуше, регулярный прием прохладного душа снижает риск развития диабета второго типа и помогает бороться с симптомами депрессии.

Врач объяснила, что водные процедуры можно сравнить с шоковой терапией. Когда холодная вода попадает на кожу, организм испытывает стресс и вырабатывает адреналин и кортизол, в ответ на это возникает гипервентиляция легких, кровеносные сосуды сужаются, а частота сердечных сокращений увеличивается. «Как только кожа адаптируется к низкой температуре, в кровь выбрасываются гормоны хорошего самочувствия, такие как дофамин, серотонин и эндорфины. Они заставляют нас чувствовать себя счастливыми, расслабленными и морально помолодевшими», — рассказала Джайуше.

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Терапевт отметила, что во время процедуры вода не должна быть ледяной, идеальная температура — около 15 градусов. Лучше всего принимать прохладный душ днем или вечером, так как утром тело немного холоднее, чем в остальные часы. Начинать водную терапию надо постепенно, говорит врач, с каждым разом увеличивая время нахождения под струей воды на несколько секунд. Однако Джайуше предостерегла о том, что такие процедуры могут быть противопоказаны людям с болезнями сердца, повышенным или пониженным кровяным давлением и астмой.

Ранее врач-ревматолог Валерия Король рассказала, что боли в суставах, которые люди испытывают при перемене погоды, могут быть связаны с развитием депрессии. Она объяснила, что подавленное настроение влияет на восприятие боли.

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      Екатерина Улитина
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