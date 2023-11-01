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11:55, 1 ноября 2023Наука и техника

Обновление Windows 11 сломало игры

После установки Windows 11 KB5031455 у ряда геймеров перестали работать игры

Фото: Unsplash

Геймеры пожаловались на обновление Windows 11 KB5031455, которое «сломало» игры на ПК. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам журналистов, недавно Microsoft выпустила крупное обновление, в частности, содержащее поддержку Windows Copilot. Некоторые пользователи пожаловались, что не смогли установить апдейт. В ряде случаев обновление скачивалось на ПК, но установка завершалась с ошибкой.

Авторы отметили, что многие пользователи, которым все же удалось установить обновление, пожаловались на снижение производительности компьютера в играх. У некоторых владельцев ПК игры — в частности, Fortnite и Horizon Zero Dawn — перестали запускаться.

Журналисты Windows Latest установили KB5031455 и подтвердили, что производительность ПК снизилась. В этой связи специалисты не рекомендовали скачивать обновление и посоветовали пользователям дождаться исправления от Microsoft.

Ранее стало известно, что компания Microsoft запретит использовать вместе с консолями и компьютерами неофициальные аксессуары. Запрет на сторонние геймпады и прочее оборудование вступит в силу с 17 ноября 2023 года.

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      Андрей Ставицкий
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