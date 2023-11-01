Обновление Windows 11 сломало игры

После установки Windows 11 KB5031455 у ряда геймеров перестали работать игры

Геймеры пожаловались на обновление Windows 11 KB5031455, которое «сломало» игры на ПК. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам журналистов, недавно Microsoft выпустила крупное обновление, в частности, содержащее поддержку Windows Copilot. Некоторые пользователи пожаловались, что не смогли установить апдейт. В ряде случаев обновление скачивалось на ПК, но установка завершалась с ошибкой.

Авторы отметили, что многие пользователи, которым все же удалось установить обновление, пожаловались на снижение производительности компьютера в играх. У некоторых владельцев ПК игры — в частности, Fortnite и Horizon Zero Dawn — перестали запускаться.

Журналисты Windows Latest установили KB5031455 и подтвердили, что производительность ПК снизилась. В этой связи специалисты не рекомендовали скачивать обновление и посоветовали пользователям дождаться исправления от Microsoft.

Ранее стало известно, что компания Microsoft запретит использовать вместе с консолями и компьютерами неофициальные аксессуары. Запрет на сторонние геймпады и прочее оборудование вступит в силу с 17 ноября 2023 года.