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10:09, 31 октября 2023Наука и техника

Microsoft запретила геймерам использовать неофициальные аксессуары

Windows Latest: Microsoft запретит подключать к ПК и Xbox сторонние геймпады

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Компания Microsoft запретит использовать вместе с консолями и компьютерами неофициальные аксессуары. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы геймеров, которые столкнулись с проблемой неработающих аксессуаров. Оказалось, что при подключении сторонних контроллеров к ПК на Windows или Xbox может появиться ошибка 0x82d60002.

Кроме того, на экране появляется сообщение «Подключенный аксессуар не авторизован. Использование неавторизованных аксессуаров ухудшает ваши игровые возможности». В уведомлении говорится, что использование сторонних устройств будет заблокировано с 17 ноября 2023 года.

По информации авторов Windows Latest, Microsoft начала запрещать сторонние аксессуары в рамках поддержки программы лицензирования устройств. Согласно правилам, компьютеры и консоли будут поддерживать только те девайсы, производители которых получили одобрение и лицензию корпорации. По словам журналистов, сейчас к ним относятся Turtle Beach, Razer и другие компании.

В конце октября компания Google объявила, что добавила игры для Android на ПК. Для пользователей оказалось доступно около 3000 игр.

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      Андрей Ставицкий
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