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15:54, 1 ноября 2023Силовые структуры

Задержание экс-футболиста сборной России с наркотиками попало на видео

Задержание экс-футболиста сборной России Бугаева с наркотиками попало на видео

Задержание экс-футболиста сборной России по футболу Алексея Бугаева попало на видео. Кадры публикует MK.RU.

На них видно, как правоохранитель досматривает Бугаева и находит в переднем кармане его толстовки сверток. В нем оказался пакет с порошкообразным веществом.

Ранее стало известно о задержании бывшего футболиста Бугаева. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере.

Ночью 29 октября спортсмена остановили полицейские и попросили показать содержимое карманов. Экспертиза показала, что в обнаруженном свертке было 500 граммов мефедрона. Экс-футболиста арестовали на семь суток.

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      Илона Палей
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