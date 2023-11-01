Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:54, 1 ноября 2023Силовые структуры

Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявили обвинения

Задержанного во Франции миллиардера Кузьмичева обвинили в мошенничестве
Алексей Кузьмичев

Алексей Кузьмичев. Фото: Wikimedia

Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, отпущен под залог в восемь миллионов евро и помещен под судебный контроль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру (PNF).

Кузьмичеву вменяют налоговое мошенничество, предполагаемое отмывание денег, а также обвиняют в организацию теневой занятости в составе преступной группировки, отметили в PNF.

Ранее стало известно, что бизнесмен предстанет перед судом 2 ноября.

О задержании Кузьмичева в департаменте Вар на юге Франции стало известно 30 октября. Позже в парижском доме бизнесмена прошли обыски, соответствующую процедуру провели и на его вилле в Сен-Тропе.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу «основательно встряхнул» генералов. Что он решил изменить в тактике СВО?

      Стало известно число ожидающих эвакуации из сектора Газа россиян

      Байдена предупредили о потере голосов из-за поддержки Израиля

      Россия и Куба подписали программу сотрудничества в экономике

      Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявили обвинения

      Автогол Денисова помог «Краснодару» обыграть «Спартак» в матче Кубка России

      Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России

      Шольц указал Нетаньяху на важность защиты гражданского населения сектора Газа

      Госдеп назвал условие для прочного мира в израильском конфликте

      Тутберидзе высказалась о реакции Трусовой на серебряную медаль Игр-2022

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости