Задержанному во Франции миллиардеру Кузьмичеву предъявили обвинения

Задержанного во Франции миллиардера Кузьмичева обвинили в мошенничестве

Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, отпущен под залог в восемь миллионов евро и помещен под судебный контроль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру (PNF).

Кузьмичеву вменяют налоговое мошенничество, предполагаемое отмывание денег, а также обвиняют в организацию теневой занятости в составе преступной группировки, отметили в PNF.

Ранее стало известно, что бизнесмен предстанет перед судом 2 ноября.

О задержании Кузьмичева в департаменте Вар на юге Франции стало известно 30 октября. Позже в парижском доме бизнесмена прошли обыски, соответствующую процедуру провели и на его вилле в Сен-Тропе.

