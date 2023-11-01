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16:16, 1 ноября 2023Экономика

Во Франции назвали дату предъявления обвинений российскому миллиардеру

PNF: совладелец «Альфа-Групп» Кузьмичев предстанет перед судом 2 ноября
Алексей Кузьмичёв

Алексей Кузьмичёв. Фото: Алексей Мякишев / Коммерсантъ

Задержанный во Франции совладелец «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев предстанет перед судом 2 ноября. В этот день миллиардеру должны будут предъявить обвинения, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление Национальной финансовой прокуратуры (PNF).

Как уточнили во французском ведомстве, после предъявления официальных обвинений Кузьмичеву сотрудники правоохранительных органов могут отправить его во временное заключение или поместить под судебный контроль. Несмотря на истечение максимального срока задержания в 48 часов, бизнесмен продолжает находиться под стражей по подозрению в налоговых махинациях, отмывании денежных средств и нарушении действующих ограничений. Миллиардер попал в санкционный список в марте прошлого года.

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О задержании Кузьмичева в департаменте Вар на юге Франции стало известно 30 октября. Позже в парижском доме бизнесмена прошли обыски, соответствующую процедуру также провели на его вилле в Сен-Тропе.

Оказать содействие совладельцу «Альфа-Групп» ранее пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что российские власти сделают это только после детального ознакомления через дипломатическое представительство с предысторией и ходом задержания бизнесмена. В то же время Песков добавил, что оказание необходимой поддержки произойдет лишь в случае соответствующего пожелания со стороны самого Кузьмичева.

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      Анатолий Акулов
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