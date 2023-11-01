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17:04, 1 ноября 2023Культура

Звезду «Игры престолов» заметили целующейся с английским аристократом

Софи Тернер заметили целующейся с аристократом на фоне новостей о разводе

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Звезду сериала «Игра престолов» 27-летнюю актрису Софи Тернер заметили целующейся с английским аристократом на фоне новостей о разводе с 34-летним музыкантом Джо Джонасом. Об этом сообщает The Sun.

Актрису увидели во время поцелуя с 29-летним Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном в Париже в субботу, 28 октября. Отмечается, что молодой человек является сыном и наследником четвертого виконта Каудрея из графства в Сассексе и носит аристократический титул. Очевидец также сообщил изданию, что пара «много болтала и смеялась».

Ранее сообщалось, что Джо Джонас отозвал иск о разводе с Софи Тернер. Отмечалось, что пара все равно собирается развестись, живет по отдельности, однако артистам удалось урегулировать основные вопросы в досудебном порядке и теперь они будут стремиться разрешать споры полюбовно, между собой.

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