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17:46, 2 ноября 2023Ценности

41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

Фото: @nataliapodolskaya

Российская поп-исполнительница Наталья Подольская снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха, на которых показала подтянутую фигуру в раздельном купальнике черного цвета. Ее образ дополнили шляпа и солнцезащитные очки. «Я просто не могла оставить вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили», — подписала звезда пост.

Поклонники оценили моложавую внешность артистки, о чем принялись писать в комментариях. «Одна из немногих, кто не накачал себе бюст», «Пока все красиво и есть, что показать, пусть показывает», «В 41 год так шикарно выглядеть... Молодец», «Наташа, вы красотка! Потрясающе выглядите, все при вас: стройность, подтянутость, грация и сексуальность», «Роскошная женщина», — высказывались они.

В октябре певица и телеведущая Юлианна Караулова назвала самых стильных, по ее мнению, российских знаменитостей. Экс-участница «Фабрики звезд» отметила, что в данный момент замечает много модных артистов в отечественном шоу-бизнесе. При этом в свой список она внесла певцов Niletto и Олега Майами, а также исполнительниц Ольгу Серябкину, Елену Темникову, Юлию Паршуту и Кети Топурию.

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      Карина Черных
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