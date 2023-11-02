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04:00, 2 ноября 2023Ценности

58-летняя популярная актриса поделилась видео в купальнике

Кадр: @elizabethhurley1

Популярная актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном образе и поделилась результатом с фанатами. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость позировала перед фотографом в блестящем бикини белого цвета с множеством серебристых пайеток. Телезвезду запечатлели в бассейне с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes. В то же время из аксессуаров на ней были — тонкое колье с золотым кулоном.

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Известно, что Херли демонстрировала фигуру на камеру в купальнике из ассортимента собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Поклонники восхитились внешним видом манекенщицы в комментариях. «Красотка», «Люблю тебя», «Лучшая», «Выглядишь очень молодо», — высказывались многочисленные подписчики.

Ранее американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу также сфотографировалась в откровенном наряде для американского журнала Bustle. Так, она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.

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      Карина Черных
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