82-летняя ведущая снялась для обложки и раскрыла секрет моложавой внешности

Марта Стюарт заявила, что выглядеть молодо помогает коктейль из фруктов и овощей

Ставшая моделью для обложки Sports Illustrated Swimsuit Issue американская писательница и телеведущая Марта Стюарт раскрыла рецепт фирменного коктейля, который, как она утверждает, помогает ей сохранять молодость. Ее слова цитирует Insider.

82-летняя знаменитость заявила, что считает секретом своей моложавой внешности и хорошей кожи напиток из зелени, фруктов и овощей. Она уточнила, что в рецепт входят сельдерей, огурцы, свежие листья шпината, мяты, петрушки, крошечный кусочек имбиря, очищенный апельсин и по желанию груша. «Если бы вы каждый день пили мой зеленый сок, вы всегда чувствовали бы себя прекрасно», — заявила Стюарт.

Прославившаяся на советах по домоводству писательница добавила, что при подготовке к фотосъемке ей пришлось изменить привычный ритм жизни. По ее словам, в этот период она перестала пить спиртное, стала меньше есть и усиленно заниматься спортом. «Я больше занималась пилатесом, чем ела», — вспомнила Стюарт.

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