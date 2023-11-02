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04:01, 2 ноября 2023Бывший СССР

Полковник рассказал об опасности дронов ВСУ «Баба-Яга»

Полковник Матвийчук: дроны ВСУ «Баба-Яга» не представляют системной опасности

Кадр: Русский Дом / YouTube

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) тяжелых агропромышленных дронов «Баба-Яга». В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук заверил, что подобные типы вооружений не представляют для российских военных опасность на системном уровне.

«С точки зрения военного искусства, да, "Баба-Яга" представляет опасность, как и любое другое средство, которое может наносить поражение. Однако системную опасность "Баба-Яга" не представляет: во-первых, их мало, во-вторых, ими тяжело управлять, в третьих, наши средства ПВО уже научились их отображать и устранять», — сказал специалист.

Он также рассказал и способах противодействиях подобному оружию.

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«Это постоянное радиолокационное наблюдение и огневое поражение. Кстати, у нас есть ребята, которые занимаются, радиолокационной борьбой, они сделали необыкновенные приспособления, которые сбивают практически все типы летательных аппаратов Украины», — отметил Матвийчук.

Ранее российские бойцы из батальона «Крым» показали сбитый тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». «Вот она, эта ляля. Такая огромная, что еле влезла в машину», — прокомментировал один из военных.

До этого военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что использование Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий агропромышленных дронов, названных российскими военными «Бабой-Ягой», стало проблемой для российских военных.

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      Кирилл Садовский
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