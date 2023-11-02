Бербок назвала расширение Евросоюза геополитической необходимостью

Глава МИД Германии Бербок: расширение ЕС является геополитической необходимостью

Расширение Европейского союза (ЕС) является геополитической необходимостью, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее цитирует ТАСС.

«Расширение нашего союза является геополитической необходимостью. Но одновременно оно является и геополитическим шансом для ЕС», — сказала дипломат, отметив, что европейцы единодушны в этом вопросе, что является «геополитическим следствием» украинского конфликта.

В сентябре глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что начата подготовка реформ политики и институтов для расширения ЕС. Она также добавила, что новое расширение Евросоюза является не только «зовом истории», но и «геополитической необходимостью».