Бортпроводник незаметно сфотографировал пассажирку под юбкой и попал на видео

The Sun: бортпроводник Aeromexico сфотографировал пассажирку под юбкой и попался

Бортпроводник авиакомпании Aeromexico незаметно сфотографировал пассажирку под юбкой и случайно попал на видео. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел во время посадки на рейс. На кадрах видно, как девушка в белой короткой юбке ждет очереди, чтобы пройти к своему креслу. Стоявший рядом член экипажа опускается, сделав вид, что копается в ящике с вещами, но вместо этого снимает ноги путешественницы. Пассажирка стоит спиной к нему и ничего не замечает.

Автор видео отправил запись журналисту, который опубликовал его в соцсетях, обратив на это внимание авиакомпании. Руководство перевозчика пообещало провести расследование.

Ранее сообщалось, что бортпроводник американской авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. После приземления самолет встретила полиция штата. Она передала расследование инцидента сотрудникам ФБР, поскольку нештатная ситуация произошла во время полета.