Чемпионка мира по бодибилдингу из Челябинска раскрыла свой рацион

Чемпионка мира по бодибилдингу Дарья Омарова из Челябинска ведет подсчет калорий

Чемпионка мира по бодибилдингу Дарья Омарова, которая победила на соревнованиях в Бишкеке в категории «фитнес-бикини» среди девушек ростом до 172 сантиметров, раскрыла свой рацион питания. Ее комментарий приводит портал «Хорошие новости».

21-летняя спортсменка из Челябинска заявила, что секрет ее успеха заключается в регулярных силовых тренировках в зале, а также в правильном питании и диете. «Соблюдаю строгое питание в межсезонье, в остальное время могу позволить себе в продуктах больше разнообразия. В основном мой рацион — это какой-то белок, например, мясо птицы, сложные углеводы — крупы, и жиры. Также у меня идет четкий подсчет калорий», — поделилась она.

Девушка объяснила, что в жизни многие участницы выглядят не так, как на соревнованиях: дело в том, что за счет дефицита калорий к стартам остается лишь «кожа и мышцы», поэтому их очень четко видно. Также это подчеркивает грим. Омарова добавила, что благодаря спорту у нее прекрасный иммунитет и она редко болеет.

В сентябре серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира по плаванию на короткой воде, 28-летний пловец Александр Красных женился в бассейне. Его избранницей стала Полина Шатунова.