Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:49, 2 ноября 2023Моя страна

Чемпионка мира по бодибилдингу из Челябинска раскрыла свой рацион

Чемпионка мира по бодибилдингу Дарья Омарова из Челябинска ведет подсчет калорий
СюжетЛетние Олимпийские игры

Кадр: Getbig.tv / YouTube

Чемпионка мира по бодибилдингу Дарья Омарова, которая победила на соревнованиях в Бишкеке в категории «фитнес-бикини» среди девушек ростом до 172 сантиметров, раскрыла свой рацион питания. Ее комментарий приводит портал «Хорошие новости».

21-летняя спортсменка из Челябинска заявила, что секрет ее успеха заключается в регулярных силовых тренировках в зале, а также в правильном питании и диете. «Соблюдаю строгое питание в межсезонье, в остальное время могу позволить себе в продуктах больше разнообразия. В основном мой рацион — это какой-то белок, например, мясо птицы, сложные углеводы — крупы, и жиры. Также у меня идет четкий подсчет калорий», — поделилась она.

Девушка объяснила, что в жизни многие участницы выглядят не так, как на соревнованиях: дело в том, что за счет дефицита калорий к стартам остается лишь «кожа и мышцы», поэтому их очень четко видно. Также это подчеркивает грим. Омарова добавила, что благодаря спорту у нее прекрасный иммунитет и она редко болеет.

В сентябре серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира по плаванию на короткой воде, 28-летний пловец Александр Красных женился в бассейне. Его избранницей стала Полина Шатунова.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      Морские звезды оказались головами

      Латвия введет запрет на нахождение в стране российских машин

      В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

      Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

      На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

      В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

      Арестович захотел баллотироваться в президенты Украины

      Принятый за еврея врач из видео с погромом в Махачкале раскрыл детали спасения

      Необходимость пересмотреть тарифы на электричество в России объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости