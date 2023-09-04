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18:45, 4 сентября 2023Моя страна

Призер Олимпийских игр по плаванию женился в бассейне

Пловец Александр Красных из Татарстана женился в бассейне
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

28-летний пловец Александр Красных, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира по плаванию на короткой воде, женился в бассейне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Красных зарегистрировал брак в субботу, второго сентября, в бассейне Бугульмы, Республика Татарстан. Его избранницей стала Полина Шатунова.

Ранее сообщалось, что у известного российского стендап-комика, звезды Comedy Club Андрея Бебуришвили родилась дочь. Артист не раскрыл подробности рождения ребенка и не назвал имя девочки.

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    Алиса Удовик
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