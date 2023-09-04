Призер Олимпийских игр по плаванию женился в бассейне
Пловец Александр Красных из Татарстана женился в бассейнеСюжетЛетние Олимпийские игры
28-летний пловец Александр Красных, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира по плаванию на короткой воде, женился в бассейне. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Красных зарегистрировал брак в субботу, второго сентября, в бассейне Бугульмы, Республика Татарстан. Его избранницей стала Полина Шатунова.
Ранее сообщалось, что у известного российского стендап-комика, звезды Comedy Club Андрея Бебуришвили родилась дочь. Артист не раскрыл подробности рождения ребенка и не назвал имя девочки.