В России предложили проводить в школах опросы для выявления травли

Депутат Скрозникова предложила проводить в школах опросы для выявления травли

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Анна Скрозникова предложила проводить ежегодные анонимные опросы в школах на предмет травли и издевательств в учебных заведениях. Из полученных данных предлагается составить «Индекс дружелюбия», который поможет отслеживать буллинг и бороться с ним. Свое предложение политик направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой, копия обращения есть в распоряжении «Ленты.ру».

Основными причинами, по которым детям не нравится ходить в школу, специалисты называют травлю и издевательства со стороны сверстников, а также отношение учителей и отсутствие интереса к учебе.

«При этом школьных психологов, способных помочь в разрешении этой проблемы [буллинга], в учебных заведениях категорически не хватает, — подчеркнула Скрозникова в письме на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой. — (...) Считаю необходимым рассмотреть возможность проводить в общеобразовательных организациях ежегодные анонимные опросы среди обучающихся о распространении травли и издевательств. На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы "группы риска" и, наоборот, — школы-носители лучших практик».

Такой индекс депутат предложила назвать «Индексом дружелюбия школ». По ее мнению, собирать данные можно было бы через такие системы как «Госуслуги» или «Моя школа».

Соответственно, у органов власти появится возможность выявлять наиболее неблагополучные общеобразовательные организации и направлять в такие образовательные организации педагогов-психологов для профилактики буллинга среди обучающихся Анна Скрозникова Депутат Госдумы

Скрозникова подчеркнула, что введение «Индекса дружелюбия» позволит получить достоверную информацию о распространенности буллинга в конкретных общеобразовательных организациях, а школьники смогут честно и открыто сообщать о случаях насилия, не боясь стать жертвой со стороны обидчиков.

«Это позволит органами власти субъектов Российской Федерации понять причины распространенности буллинга в конкретной школе и принять проактивные меры по привлечению школьных психологов для работы с определенными школами и группами учащихся», — заключила депутат.

Ранее сообщалось о задержании двух несовершеннолетних за массовые драки со школьниками в Москве. Несовершеннолетние заранее планировали нападения, провоцировали конфликтные ситуации со сверстниками, чтобы затем избить их.