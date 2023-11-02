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11:56, 2 ноября 2023Культура

Экс-невеста Мэттью Перри обвинила его в причинении боли

Экс-невеста Мэттью Перри Молли Гурвиц обвинила его в причинении боли

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бывшая невеста американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, литературный агент Молли Гурвиц, обвинила его в причинении боли. Об этом она сообщила в своем Instagram-акаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), публикуя пост, посвященный смерти артиста.

«Я любила его безумно, сильнее, чем могла себе представить. Но он был сложным. Он причинял боль, какой я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэттью Перри», — написала Гурвиц. Экс-невеста актера добавила, что чувствует облегчение, так как Перри обрел покой.

Однако высказывание бывшей возлюбленной звезды «Друзей» было раскритиковано близкими артиста. Подруга Перри, актриса Роум Шаданлу, назвала Гурвиц мошенницей. «Позорно, когда мошенники говорят о мертвых. Перри ненавидел эту женщину, которая пыталась подать на него в суд. Позор ей», — написала Шаданлу в сети.

Мэттью Перри и Моли Гурвиц познакомились в 2018 году, а спустя два года решили пожениться. Однако в 2021-м влюбленные расстались, несмотря на то, что Перри называл девушку «величайшей женщиной на планете в настоящее время».

О смерти актера сообщалось 29 октября. Перри вернулся с тренировки по пиклболу и отправил своего помощника с поручением. Через два часа ассистент вернулся и обнаружил актера в джакузи без признаков жизни. Позже стали известны первые результаты вскрытия тела звезды сериала «Друзья».

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      Анастасия Астахова
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