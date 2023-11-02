Французский бегун-чемпион сравнил Нетаньяху с Гитлером

Французский бегун Мехисси-Бенаббад извинился за сравнение Нетаньяху с Гитлером

Многократный чемпион Европы по бегу Махидин Мехисси-Бенаббад сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Его слова приводит Marca.

Спортсмен заявил, что сравнение состоит в том, что Гитлер совершил геноцид, как делает это Нетаньяху. По его мнению, мировые державы могут остановить происходящее. Позднее Мехисси-Бенаббад извинился за свои слова, подчеркнув, что отреагировал слишком эмоционально.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера раскритиковала слова бегуна. Она заявила, что его сравнения отдаляют бегуна от общечеловеческих ценностей мира. «Спорт всегда будет защищать ценности олимпизма, которые вы олицетворяете для многих наших соотечественников», — обратилась она к Мехисси-Бенаббаду.

Бегун имеет алжирское происхождение, однако всю карьеру представляет сборную Франции. На его счету две серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр в беге на 3000 метров с препятствиями.