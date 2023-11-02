Египет ответил на предложение о международном управлении Газой

Al Arabiya: Каир отклонил предложение о международном управлении Газой в будущем

Каир ответил на предложение о международном управлении сектором Газа в будущем. О реакции Египта пишет Al Arabiya в соцсети Х со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Египет отклонил инициативу о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем.

Утром 1 ноября первые иностранцы перешли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. До этого египетские власти разместили танки и бронемашины возле пограничного перехода.