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17:02, 2 ноября 2023Мир

Египет ответил на предложение о международном управлении Газой

Al Arabiya: Каир отклонил предложение о международном управлении Газой в будущем

Фото: Fadi Whadi / Reuters

Каир ответил на предложение о международном управлении сектором Газа в будущем. О реакции Египта пишет Al Arabiya в соцсети Х со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Египет отклонил инициативу о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем.

Утром 1 ноября первые иностранцы перешли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. До этого египетские власти разместили танки и бронемашины возле пограничного перехода.

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      Анастасия Заикина
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