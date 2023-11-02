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09:17, 2 ноября 2023Спорт

Гол российского игрока помог «Далласу» одержать победу в матче НХЛ

Гол россиянина Евгения Дадонова помог «Далласу» победить «Калгари» в матче НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Даллас Старс» обыграл «Калгари Флэймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калгари и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей площадки. Одержать победу команде помогли голы Джейми Бенна, Джейсона Робертсона, Мэйсона Маршмента, а также российского форварда Евгения Дадонова.

Дадонов отметился заброшенной шайбой третий раз с начала сезоне. Всего на его счету четыре очка в восьми матчах.

34-летний Дадонов пополнил состав «Далласа» в июне 2023 года. Контракт рассчитан на два года. Ранее нападающий выступал за «Монреаль Канадиенс», «Вегас Голден Найтс», «Оттаву Сенаторс» и «Флориду Пантерс», а также за петербургский СКА и челябинский «Трактор».

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      Дарья Коршунова
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