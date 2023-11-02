Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 2 ноября 2023Наука и техника

Полковник высказался о разработке гиперзвукового оружия в США

Полковник Кнутов: гиперзвуковое оружие США находится на стадии разработки
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: U.S. Navy / AP

Гиперзвуковое оружие США по-прежнему находится в стадии разработки. Тем не менее, появлялась информация о том, что стране удалось достичь некоторых успехов в его создании, но созданные ракеты все равно уступали российским. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Была информация, что американская ракета превысила скорость в 6 махов — это больше, чем гиперзвук. Дальность — от полутора до 1900 километров. Дальность примерно та же, что у нас, но скорость маленькая, США только чуть-чуть перешли за гиперзвук», — сказал Кнутов.

Он также отметил, что испытания американских гиперзвуковых ракет могут быть максимально засекречены. Страна может засекречивать результаты испытаний, как позитивные, так и негативные. В любом случае, по мнению полковника, говорить о прорыве со стороны США преждевременно.

«Но они в любом случае создадут гиперзвуковые ракеты рано или поздно, так что для нас приоритетным является совершенствование нашего оружия», — подчеркнул военный.

Ранее сообщалось, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковыми ракетами. Также уточнялось, что новая модификация комплекса «Панцирь-С» — «Панцирь-СМ-СВ» — находится на завершающем этапе испытаний.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале

      Россиянин упал в цистерну со сжиженным природным газом и впал в кому

      Задержание в Москве выпрашивающих деньги в метро аферистов попало на видео

      Нокаут в вестибюле станции московского метро попал на видео

      Российский депутат призвал Арбенину выступить на передовой

      В Москве нашли отца ребенка изнасилованной 13-летней школьницы

      В Италии нашли ответственного за звонок Вована и Лексуса премьер-министру

      Россиянка лишилась авто из-за ссоры в магазине

      Папа Римский назвал виновников наступления темных времен

      Аномалии внутри Земли оказались остатками другой планеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости