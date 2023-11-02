«Калашников» испытал новый укороченный АК-19

«Калашников»: испытывается новый укороченный автомат АК-19

Концерн «Калашников» испытал новый укороченный автомат АК-19, предназначенный для иностранных заказчиков. Об этом со ссылкой на главу компании Алана Лушникова сообщает ТАСС.

По его словам, испытания АК-19 продолжаются. «Хочу сказать, что проект, под который мы его сделали, для инозаказчика, он проходит испытания, и мы надеемся на успех», — сказал руководитель.

АК-19 впервые был представлен на форуме «Армия-2023».

АК-19 представляет собой экспортный вариант автомата АК-12 под патрон калибра 5,56 на 45 миллиметров, принятый на вооружение в западных странах.