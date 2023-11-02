Промысел рыбы в России может подорожать на 40 % из-за пошлин на судовое топливо

В России предупредили о возможном подорожании рыбы из-за пошлин на судовое топливо. Об этом со ссылкой на обращение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) к Минсельхозу сообщает РБК.

Рыбопромышленники попросили освободить судовое топливо от повышающего коэффициента вывозных пошлин, из-за которого промысел подорожал на 40 процентов и может повлиять на стоимость недорогой рыбы — минтая, сельди, сардин иваси, путассу и мойвы.

«Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями», — предупредил глава ассоциации Герман Зверев.

До 5 октября 2023 года вывоз судового топлива с массовой долей содержания серы не более процента для бункеровки (заправки судна в море) отечественными танкерами не облагался таможенной пошлиной. Однако после принятия изменений коэффициент для расчета ставки пошлины вырос с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Топливо облагается пошлиной, так как даже воды исключительной экономической зоны России, где добывается более 78 процентов рыбы, не относятся к таможенной территории страны. Нововведения делают заправку рыбопромыслового флота невыгодной, предупредил Зверев, так как цена топлива составляет до трети себестоимости рыбной продукции.

«Установление пошлины повлечет увеличение доли топлива в себестоимости производства рыбной продукции до 44 процентов и увеличение самой себестоимости рыбной продукции в среднем на 29 процентов», — заявил представитель ВАРПЭ.

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили ранее заявил, что запрет ввоза в Россию морепродуктов и продукции из рыбы из Норвегии имеет свои плюсы. По словам российского дипломата, эта мера поможет отечественным компаниям занять освободившиеся ниши на рынке и создать определенный задел для увеличения экспорта рыбной национальной продукции в дружественные страны.