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23:11, 2 ноября 2023Мир

Пентагон отказался оценивать действия Израиля в секторе Газа

Пентагон отказался оценивать действия Израиля в секторе Газа против ХАМАС

Фото: Al Drago / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался давать оценку действиям Израиля, который в настоящее время ведет боевые действия в секторе Газа против палестинкой группировки ХАМАС, сообщает ТАСС.

«Я не собираюсь говорить об операции Израиля. Мы уже заявляли, что продолжаем говорить им о важности соблюдения законов войны, что включает в себя понятие пропорциональности», — заявил представитель Минобороны США.

По его словам, Вашингтон рассчитывает на то, что Израиль будет соблюдать законы войны в случаях проведения военных операций.

Ранее стало известно, что ХАМАС уличило Израиль в том, что тот скрывает данные о своих реальных потерях в ходе военного конфликта в секторе Газа. Отмечается, что израильская армия официально подтвердила потерю лишь 335 своих бойцов.

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      Марина Совина
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