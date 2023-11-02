На Украине заявили об отдалении Запада от Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад начал кампанию по отдалению от Зеленского

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что Запад начал кампанию по отдалению от президента Владимира Зеленского.

«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег уже не будет. Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского», — отметил политик.

Он обратил внимание на обложки журнала Time, который публиковал материалы, посвященные президенту Украины. В прошлом году его портрет был крупным планом на первой странице, а теперь фигура изображена маленькой и в тени.

Соскин также напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не наступают, поэтому правительство США не получит новостей об успехах на фронте. Более того, на некоторых участках фронта украинские войска отступают, а под Купянском находятся на грани поражения, заключил экс-советник.

Ранее обозреватель журнала Time Саймон Шустер заявил, что Зеленский разозлился из-за снижения интереса Запада к Украине после визита в США. Журналист побеседовал с советниками президента. По их словам, глава государства не желает видеть неудачи на фронте, но в его окружении никто не решается сказать ему об этом.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины обвинил издание в распространении дезинформации. В ведомстве считают, что в публикации присутствуют «пророссийские нарративы».

