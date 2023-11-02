Названы города России с наиболее выгодным обменом «однушки» на «трешку»

В Казани оказалось выгоднее всего поменять «однушку» на трехкомнатную квартиру

На данный момент жителям Казани выгоднее всего поменять «однушку» на трехкомнатную квартиру в новостройке. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Недвижимости», сообщают «Известия».

Утверждается, что в Казани сейчас разница между средней ценой однокомнатного жилья (7,3 миллиона рублей) и трехкомнатного (11,4 миллиона рублей) составляет 56 процентов. В то же время для переезда в жилье с большим пространством в Новой Москве гражданам придется доплатить еще 5,9 миллиона рублей. Аналитики объяснили, что в этом регионе разница в стоимости объектов равна примерно 58 процентам.

Помимо этого, как сказано в исследовании «Яндекс Недвижимости», самым выгодным регионом для переезда из однушки в трешку в сегменте вторичного жилья стала Ленинградская область. В данном регионе России разница в средней стоимости однокомнатной квартиры (5,5 миллиона рублей) и трехкомнатной (8,3 миллиона рублей) составляет сейчас 51 процент. В Казани подобный разрыв цен достигает 60 процентов, в Нижнем Новгороде — 66 процентов.

Ранее стало известно, что в России физические лица и застройщики начали продавать квартиры в рассрочку без участия банков. При этом приобретение недвижимости подобным способом несет определенные риски как для покупателя, так и для самого продавца.

В конце октября ЦБ поднял ключевую ставку на два процентных пункта — до 15 процентов годовых. Тогда же ЦБ повысил и прогноз роста показателя ипотечного кредитования в 2023-м (с 17-21 процента до 24-27 процентов). Теперь, как ожидается, в 2024-м рост ипотеки составит 7-12 процентов, а в 2025-м и 2026-м — 10-15 процентов.