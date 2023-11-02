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13:30, 2 ноября 2023Мир

Неонацисты в парижском метро устроили митинг с антисемитскими лозунгами

Metro: группа людей в метро Парижа скандировала антисемитские нацистские лозунги

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта и роста числа антисемитских инцидентов, группа пассажиров в метро французской столицы стала скандировать нацистские лозунги. Об этом сообщает британская газета Metro.

На опубликованной газетой видеозаписи можно услышать, как стихийная толпа стала выкрикивать неоднозначные лозунги в поддержку Палестины, при этом называя себя нацистами. Остальные люди, сидящие в вагоне, предпочли не ввязываться в стихийный митинг.

Ранее глава Министерства внутренних дел (МВД) республики Жеральд Дарманен заявил, что организаторы и зачинщики акций в поддержку Палестины во Франции будут арестовываться. Также сообщается, что глава ведомства запретил подобные манифестации, так как они могут привести к «рискам для общественного порядка».

20 октября по подозрению в оправдании терроризма после выражения поддержки Палестине был задержан глава крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) в департаменте Нор Жана-Поля Делеско. В своем пресс-релизе профсоюз утверждает, что эти аресты «вероятно, связаны с израильско-палестинским конфликтом» и что генеральный секретарь был взят под стражу за «оправдание терроризма». В CGT добавили, что на данном этапе «мы не знаем, в чем их обвиняют».

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      Виктория Кондратьева
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