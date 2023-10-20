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14:58, 20 октября 2023Мир

Во Франции задержали главу крупнейшего профсоюза из-за поддержки Палестины

BFM: во Франции задержали главу крупнейшего профсоюза из-за поддержки Палестины
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abed Khaled / AP Photo

Во Франции задержали главу крупнейшего профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) в департаменте Нор Жана-Поля Делеско по подозрению в оправдании терроризма после выражения поддержки Палестины. Об этом сообщает BFM.

«Генеральный секретарь департаментского союза CGT du Nord был арестован сегодня утром в 6:00 утра у себя дома и помещен под стражу в полиции» — цитирует телеканал заявление CGT.

Вместе с ним также был задержан и секретарь местного профсоюзного подразделения по административным вопросам.

В своем пресс-релизе профсоюз утверждает, что эти аресты «вероятно, связаны с израильско-палестинским конфликтом», и что генеральный секретарь был взят под стражу за «оправдание терроризма». В CGT добавили, что на данном этапе «мы не знаем, в чем их обвиняют».

Активисты собрались перед центральным полицейским участком в Лилле, чтобы потребовать освобождения Делеско, сказано в публикации профсоюза на странице в социальной сети Х (в прошлом Twitter).

Ранее во Франции началось расследование в отношении помощника мэра коммуны Эшироль Мохамеда Макни из-за его публикаций в соцсетях об израильско-палестинском конфликте. «Спорные высказывания о ХАМАС: открыто расследование по делу об оправдании терроризма в отношении... Макни», — рассказал прокурор округа Гренобль Эрика Вайана.

Уточняется, что чиновник в соцсетях назвал ХАМАС палестинским сопротивлением, а правительство Израиля — фашистским.

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      Виктория Кондратьева
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