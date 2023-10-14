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23:06, 14 октября 2023Мир

Во Франции завели дело на помощника мэра из-за постов об Израиле

На помощника мэра во Франции завели дело из-за постов об Израиле и ХАМАС

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Во Франции началось расследование в отношении помощника мэра коммуны Эшироль Мохамеда Макни из-за его публикаций в соцсетях об израильско-палестинском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спорные высказывания о ХАМАС: открыто расследование по делу об оправдании терроризма в отношении... Макни», — рассказал прокурор округа Гренобль Эрика Вайана.

Уточняется, что чиновник в соцсетях назвал ХАМАС «палестинским сопротивлением», а правительство Израиля — «фашистским».

10 октября Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

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    Юлия Мискевич
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