Пассажирский самолет сел с лопнувшим колесом и нарушил работу аэропорта

Самолет «Белавиа» Boeing 737 из Стамбула сел в Минске с лопнувшим колесом шасси

Пассажирский самолет белорусской авиакомпании Belavia сел в аэропорту Минска с лопнувшим колесом и нарушил работу авиагавани. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что Boeing 737 Max 8 выполнял рейс из Стамбула в Минск в четверг, 2 ноября. При взлете у самолета лопнул пневматик колеса, это стало понятно, когда на взлетно-посадочной полосе турецкой авиагавани нашли куски резины.

Перед приземлением в Белоруссии лайнер прошел над полосой на высоте 275 метров, сделал несколько кругов в зоне ожидания, после чего совершил посадку. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Из-за неисправности воздушное судно не могло передвигаться самостоятельно, поэтому его отбуксировали с помощью тягача. Из-за того что Boeing на время заблокировал полосу, из Минска в Москву не смог вылететь рейс российской авиакомпании, еще один самолет вынужденно ушел на запасной аэропорт в Гомель.

По данным источника, аэровокзал Минска восстановил работу в штатном режиме через полтора часа после происшествия.

Ранее летевший из Сан-Франциско в Гонолулу самолет авиакомпании United Airlines был вынужден экстренно сменить курс из-за начавшихся у пассажирки родов. Борт благополучно вернулся в аэропорт вылета, где женщину передали медикам.