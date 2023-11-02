Песков рассказал о напряженном графике Путина

Песков: у Путина достаточно напряженный рабочий график

У президента России Владимира Путина достаточно напряженный рабочий график. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Достаточно напряженный график у президента, потому что то, что вы наблюдаете, — это открытая его часть, но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, некоторые мероприятия, в которых участвует глава государства, могут длиться до двух часов ночи.

В октябре Песков анонсировал тяжелую неделю у Путина. По его словам, у главы государства было запланировано несколько встреч и совещаний, а также беседа с министром культуры России Ольгой Любимовой.