В России стали производить меньше пианино и больше балалаек

Российские фабрики музыкальных инструментов сократили производство и экспорт

Российские фабрики стали производить меньше пианино и больше балалаек. О сокращении объемов выпуска и экспорта музыкальных инструментов со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Производители объяснили снизившиеся показатели сложностями с поставками зарубежного сырья. По словам представителя фабрики «Аккорд», производство роялей сократилось на 40 процентов, а пианино — на 17 процентов в годовом выражении.

«Из-за нерегулярных поставок европейских компонентов (механика, клавиатуры) их пришлось заменить на китайские. По материалам — наиболее важны итальянские лаки, и тут мы постепенно переходим на других производителей», объяснила коммерческий директор компании Екатерина Елисеева.

В компании Resonance Harps, выпускающей арфы, также заявили о прекращении поставок инструментов в страны Евросоюза. Производитель ранее продавал инструменты в Великобританию, Японию, Австралию, Чехию, Францию, США и другие страны, и доля экспорта в выручке компании составляла 50 процентов. Однако из-за ограничений банковских переводов у компании начались проблемы с оплатой поставок.

Выпускающая балалайки, колесные лиры и музыкальные аксессуары компания «БалалайкерЪ» сообщила о росте производства с начала года на 23–24 процента. Часть механики пришлось заменить на китайскую, благодаря чему к началу третьего квартала 2023-го фирма выпустила 2,6 тысячи инструментов.

В рамках 12-го пакета санкций Литва предложила ограничить поставки в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Кроме того, Вильнюс намерен перекрыть ввоз радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, чтобы повлиять на российское промышленное производство. Министр промышленности и торговли, вице-премьер России Денис Мантуров прокомментировал разрабатываемые ограничения как «у коллег из Евросоюза иссякли фантазии».