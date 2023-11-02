Подсчитано число отбывающих дисквалификацию за допинг российских легкоатлетов

ТАСС: 75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за допинг

По состоянию на 2 ноября 75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Число таких спортсменов подсчитала Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), на которую ссылается ТАСС.

Многие из этих легкоатлетов завершили карьеру, шестеро отстранены от спорта пожизненно. Это представители спортивной ходьбы Станислав Емельянов, Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова и толкательница ядра Ирина Коржаненко.

Помимо спортсменов, дисквалификации отбывают восемь российских тренеров, трое из них имеют пожизненные отстранения. Это Виктор Чегин, Владимир Казарин и Алексей Мельников. Кроме того, пожизненно дисквалифицирован бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

В 2015 году членство ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.