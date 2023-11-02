Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
Сегодня
14:30 (Мск)
Роман Сафиуллин
Париж
Ботик ван де Зандсхулп
Сегодня
14:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Париж
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Оренбург
Fonbet Кубок России|Группа A
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
20:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа D
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|Группа B
12:38, 2 ноября 2023Спорт

Подсчитано число отбывающих дисквалификацию за допинг российских легкоатлетов

ТАСС: 75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за допинг

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

По состоянию на 2 ноября 75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Число таких спортсменов подсчитала Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), на которую ссылается ТАСС.

Многие из этих легкоатлетов завершили карьеру, шестеро отстранены от спорта пожизненно. Это представители спортивной ходьбы Станислав Емельянов, Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова и толкательница ядра Ирина Коржаненко.

Помимо спортсменов, дисквалификации отбывают восемь российских тренеров, трое из них имеют пожизненные отстранения. Это Виктор Чегин, Владимир Казарин и Алексей Мельников. Кроме того, пожизненно дисквалифицирован бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

В 2015 году членство ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Разговор премьера Италии с пранкерами назвали провалом планетарного масштаба. Что она рассказала о конфликте на Украине?

      Сентябрь в России оказался аномальным

      Пранкер Вован анонсировал разговор с еще одним премьер-министром

      Минфин отверг повышение ставки НДФЛ

      Президент Молдавии объяснила закрытие телеканалов в стране

      Российский автопроизводитель попросил денег для возврата кредитов

      Путину доложили о наказании участников беспорядков в Махачкале. Что пообещал глава Дагестана президенту?

      В Госдуме предложили вдвое снизить налог на авто для водителей без штрафов

      Назван потенциальный лидер на рынке смартфонов

      20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости